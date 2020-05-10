В Крыму расследуют жалобы медиков на неполучение доплат

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Илья Питалев/РИА «Новости»
Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование в связи с жалобами керченских работников скорой помощи на невыплаты дополнительных средств за работу с больными коронавирусом, передает РИА «Новости».
8 мая местный депутат опубликовал видеообращение медиков Керчи. Он отметил, что из 324 сотрудников керченской скорой доплаты получил только один человек и то не в полном объеме.
«Если люди якобы по 200 рублей получают на руки за работу с ковидными больными, то однозначно надо садиться и пересматривать нормы», — заявил Аксенов.
Он поручил назначить служебное расследование в отношении руководителя станции скорой помощи Центра медицины катастроф и, в случае подтверждения вышеуказанных фактов, наказать, вплоть до увольнения лиц, которые допустили такую ситуацию.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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