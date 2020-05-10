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</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/503/12185503/Depositphotos_192562126_l-2015-pic905-895x505-99398.jpg" alt="Кабмин выделил около 81,2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса" /></p> <p>

Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов выделил из Резервного фонда около 81,2 миллиарда рублей на субсидии малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Так, в кабмине выделили 81 180 000 000 рублей на предоставление субсидий.

Отмечается, что помочь таким предприятиям поручил президент России Владимир Путин.

Чтобы получить субсидии, необходимо подать заявление через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы или почтой.

Условием предоставления субсидии является сохранение организациями не менее 90% работников от их количества в марте 2020 года.

Уточняется, что поддержку смогут получить более 970 тысяч организаций.

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