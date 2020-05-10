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Gleb Garanich/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/853/12414853/RTS26HU6-pic905-895x505-43939.jpg" alt="Президент Молдавии заявил, что юбилей Победы является важным днем для всего человечества" /></p> <p>

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне является важной датой для всего человечества. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он принял участие в торжественной церемонии на Мемориале воинской славы «Вечность» в Кишиневе, посвященной Дню Победы.

Молдавский лидер также обратился к гражданам страны с призывом «не забывать героические поступки наших дедов».

Додон отметил, что ветераны своим мужеством ежедневно подают пример, а также пожелал им здоровья.

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