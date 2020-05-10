CNN: личная помощница Иванки Трамп заразилась коронавирусом

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Lev Radin/Global Look Press via ZUMA Press

Личная помощница дочери президента США Иванки Трамп заразилась коронавирусом. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Отмечается, что последние два месяца она работает удаленно из-за болезни. Тест на COVID-19 женщина сдала в целях предосторожности, симптомов у нее нет.

По результатам теста в пятницу, 8 мая, у Иванки Трамп и ее супруга Джареда Кушнера коронавирус не обнаружен.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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