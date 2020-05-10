Ученые выяснили, какое вещество может сократить смертность от коронавируса наполовину

Теперь задача специалистов определить оптимальную дозировку

Ученые обнаружили связь между высокой смертностью от нового коронавируса и дефицитом витамина D. Серьезную корреляцию в ходе исследования подтвердили специалисты из Северо-Западного университета (США, штат Иллинойс). Немногим ранее к аналогичным выводам пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.

Основной вывод американских ученых — контроль уровня витамина D у пациентов может позволить сократить смертность от коронавируса примерно на половину. Эта мера могла бы позволить снизить риски осложнений у заболевших и предотвратить летальный исход. Однако, как отметили специалисты, в качестве меры профилактики способ неэффективен.

В ходе своих изысканий ученые из Иллинойса анализировали статистику из разных больниц на нескольких континентах. Оказалось, что у пациентов из стран с высокой смертностью от коронавируса (Италии, Испании и Великобритании) ниже содержание витамина D по сравнению с больными из стран, где показатели смертности ниже. Исследования британских ученых основывались на сопоставлении среднего содержания витамина D в крови у жителей 20 европейских стран.

Ученые уверены, что разница в показателях смертности не объясняется качеством системы здравоохранения или объемами тестирования. По словам руководителя группы, профессора биомедицинской инженерии Северо-Западного университета США Вадима Бэкмана, северная Италия находится среди лидеров по качеству медицины, но смертей от коронавируса там все равно больше, чем в других регионах и странах. Кроме того, показатели в графе смертности разнятся внутри одной возрастной группы.

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В то же время корреляция смертности от COVID-19 с дефицитом витамина D остается значительной при сравнении пациентов из самых разных групп. Исследователи предполагают, что воспалительный процесс ускоряется из-за так называемого «цитокинового шторма». Это гиперреакция иммунной системы на раздражитель.

Как объяснил Бэкман, «цитокиновый шторм» может разрушить легкие, а также спровоцировать острый респираторный синдром и смерть.

«Именно беспорядочный иммунный ответ, а не повреждение легких самим вирусом, вероятно, в большинстве случаев вызывает смерть у пациентов с коронавирусом», — говорит ученый.

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Исследователи отмечают, что витамин D не только укрепляет иммунитет, но и контролирует его, не позволяя ему становиться гиперактивным и опасным для организма. Однако оптимальную дозировку вещества для борьбы с коронавирусом ученые еще не определили. Пока у них для этого недостаточно данных. При этом специалисты посоветовали не увлекаться приемом витамина D, так как его передозировка приводит к неприятным последствиям.