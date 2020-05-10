Ученые выяснили, как пахнет смерть

Удивительно, но смерть на самом деле обладает своим запахом, который приятен для большинства людей. В чем-то аромат подобен запаху свежескошенной травы. Он начинает витать в воздухе практически сразу после отхода человека в другой мир.

Запах смерти возникает вследствие высвобождения такого вещества, как гексанал. Оно выделяется до размножения бактерий, отвечающих за разложение тела. Стоит отметить, что запах актуален не только для людей, но и для животных в случае их смерти.

Ученые не могут сказать, почему аромат «свежескошенной травы» становится причиной повышения тревожности. Согласно результатам исследования Арно Уисмэна, многие люди, когда улавливают этот запах, готовы в тот же момент бежать.

Открытие станет полезным для криминалистов, которые регулярно при помощи собак ищут недавно погибших людей.