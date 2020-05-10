28 против число инфицированных коронавирусом Алтайском крае выросло День Победы

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В то же время выписаны еще 23 человека. Об этом сообщил оперативный штаб по региону в своем Telegram-канале.

По данным Оперативного штаба Алтайского края, выявлены инфицированные Бийске – шесть человек, в Рубцовске – пять, в Барнауле – четыре, в ЗАТО Сибирском – три, в Павловском районе – два, в Первомайском, Змеиногорском, Поспелихинском, Тальменском, Табунском, Волчихинском районах и в Новоалтайске – по одному.

На 10 мая общее число заболевших — 669 человек, из них 71 детей до 17 лет включительно. Выписаны из клиник 199 человек, в том числе за прошедшие сутки — 23.

Из общего числа заболевших 64 случая – завозных, два – из-за рубежа, 483 случая – по контакту с заболевшими. Из 669 заболевших 92 выявлены у больных внебольничной пневмонией, 118 – у заболевших ОРВИ, в 461 случаях – бессимптомное течение. Лидерство по общему числу заболевших удерживает Змеиногорский район – 234 случая. На втором месте Барнаул с 204 случаями, на третьем – Бийск с 54 случаями

На 10 мая в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 42289 человек, из них 2472 — в частных медицинских организациях края. Находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 6096 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция – 9785 человек.