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РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/93/13078093/RIAN_6239186.HR-pic905-895x505-51484.jpg" alt="Путин рассказал, в чем заключается национальная идея России" /></p> <p>

Президент России Владимир Путин считает, что национальная идея России заключается в патриотизме. Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликовал на своей

странице в Instagram ведущий программы Павел Зарубин.

«Но патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым», — сказал Путин.

По его мнению, смысл патриотизма в том, чтобы посвятить себя развитию страны.

«Это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее, и в этом залог успеха», — пояснил глава государства.

Накануне Дня Победы Путин заявил, что во времена испытаний россияне всегда объединялись и сплачивались вокруг главной идеи — патриотизма и любви к Отечеству, отметив, что у граждан России всегда было и есть понимание: «или мы победим, или нас не будет».

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