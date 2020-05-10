Путин рассказал, в чем заключается национальная идея России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин считает, что национальная идея России заключается в патриотизме. Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликовал на своей
странице в Instagram ведущий программы Павел Зарубин.
«Но патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым», — сказал Путин.
По его мнению, смысл патриотизма в том, чтобы посвятить себя развитию страны.
«Это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее, и в этом залог успеха», — пояснил глава государства.
Накануне Дня Победы Путин заявил, что во времена испытаний россияне всегда объединялись и сплачивались вокруг главной идеи — патриотизма и любви к Отечеству, отметив, что у граждан России всегда было и есть понимание: «или мы победим, или нас не будет».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин назвал главную объединяющую россиян идею
— Большинство россиян считают, что чиновники обязаны быть патриотами
— Россияне назвали объединяющие страну фильм, салат, песню и книгу
Источник