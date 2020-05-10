Посол США в России почтил память жертв Второй мировой войны

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Посол США в России почтил память жертв Второй мировой войны

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан во время визита в Словакию, 2018 год

Michal Svнtok/TASR via AP

Посол США в России Джон Салливан почтил память погибших во Второй мировой войне, сообщается на официальной странице американского дипломатического представительства в Twitter.

В пятницу, 8 мая, Салливан совместно с проходящими службу в посольстве американскими военными отметил День Победы церемонией возложения венков, говорится в сообщении.

Кроме того, дипмиссия выразила почтением «всем, кто боролся за победу над нацизмом и фашизмом во Второй мировой войне».

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