Зеленский ожидает скорых результатов от работы Саакашвили

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Efrem Lukatsky/AP
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает результатов работы Михаила Саакашвили на посту председателя Исполнительного комитета реформ в ближайшие месяцы, сообщает «Укринформ».
В частности, Зеленский ожидает результаты работы по дерегуляции в бизнесе и реформированию таможни. Кроме того, по словам президента, он заинтересован в помощи Саакашвили в проведении пенсионной реформы.
7 мая 2020 года украинский лидер Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.
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