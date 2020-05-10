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РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/93/13078093/RIAN_6239186.HR-pic905-895x505-51484.jpg" alt="Уроки войны: Путин пообещал укреплять Вооруженные силы" /></p> <p>

Президент России Владимир Путин пообещал укреплять и развивать во всех направлениях Вооруженные силы, оснащать все виды и рода войск передовым оружием и техникой, в том числе стратегическими, не имеющими до сих пор аналогов в мире высокоточными и гиперзвуковыми системами. Он добавил, что в ближайшие годы в военных вузах будет повышаться интенсивность боевой учебы.

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Россия будет и далее укреплять и развивать во всех направлениях свои Вооруженные силы, независимо ни от каких факторов – пообещал президент страны Владимир Путин в своем поздравлении выпускников военных вузов и академий Министерства обороны с Днем Победы.

По его словам, на всем протяжении истории наша страна убеждалась в необходимости иметь способность ответить на любые силовые вызовы извне и обеспечить безопасную жизнь народа.

«При любых обстоятельствах мы реализуем намеченные планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой, в том числе стратегическими, не имеющими до сих пор аналогов в мире высокоточными и гиперзвуковыми системами, беспилотными и автоматизированными ударными комплексами», — заверил глава государства.

Он добавил, что в ближайшие годы в военных вузах будет повышаться интенсивность боевой учёбы, в том числе – отработка навыков применения новейших видов вооружения по мере их внедрения в ВС.

«Вам предстоит большая и ответственная работа.

Уроки Великой Отечественной войны, вся история страны учат нас, что наша армия должна быть всегда сильной, способной ответить на любые вызовы и угрозы, надёжно обеспечить суверенитет и национальные интересы России, безопасность и мирную жизнь наших граждан.

Уверен, что вы будете профессионально и достойно участвовать в решении всех этих масштабных задач», — выразил уверенность российский лидер.

Известно, что более 12 тысяч выпускников высших учебных заведений Минобороны России, получивших лейтенантское звание, в ближайшее время направятся к местам прохождения военной службы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

«Около 12 тысяч молодых лейтенантов направятся к местам дальнейшего прохождения военной службы в соответствии с полученной специальностью и уровнем подготовки», — заявили в министерстве.

В ведомстве также отметили, что в этом году офицерские погоны получили также 260 девушек-выпускниц военных вузов. Кроме того, каждый пятый бывший курсант завершил обучение с отличием, а 420 из них получили золотые медали.

Накануне в США снова вспомнили «Мертвую руку» — систему автоматического управления ответным ядерным ударом, известную в России как «Периметр». По мнению магистра общественной политики Школы Вилли Брандта Калеба Ларсона, появление этой системы стало апогеем «холодной войны» между США и СССР. Однако полумифическая «машина возмездия» продолжает функционировать до сих пор.

В колонке для The National Interest он пишет, что советское руководство чувствовало себя «прижатым к стене», поэтому в СССР появился «жуткий план» гарантированного возмездия.

Об особенностях функционирования системы «Периметр», или так называемой «мертвой руки», судить в настоящее время можно только предположительно. Каких-либо точных данных по этому вопросу нет.

Есть некоторые основания предполагать, что «Периметр» состоит из командных постов, командных баллистических ракет, приемных устройств и автономной контрольно-командной системы (все термины весьма и весьма условны).

Журнал Wired писал, что в мирное время система находится в «дремлющем состоянии», пока не будет активирована высокопоставленным официальным лицом.

«До нанесения ответного удара система должна проверить четыре «если/то»: имел ли место удар ядерным оружием по советской территории.

Если да, то система проверила бы наличие связи c Генеральным штабом. Если связь имеется, то система по прошествии некоторого времени без дальнейших признаков атаки — от 15 минут до часа — отключилась бы автоматически, заключив, что официальные лица, которые могут отдать приказ о контратаке, все еще живы. Если же связи нет, «Периметр» решит, что Судный день настал», — говорится в статье.

После принятия системой «Периметр» решения на применение стратегического ядерного оружия осуществляется запуск командной ракеты (или ракет) со специальной головной частью, которая в полете передает команды на запуск всех носителей ядерного оружия, имеющих на КП соответствующие приемники.

Запуск межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок в этом случае осуществляется в автоматическом режиме.

Решение на ответный удар «Периметр» принимает на основе информации от многочисленных датчиков, развернутых на территории страны — сейсмических, радиационных и атмосферного давления, которые определяют признаки ядерных взрывов. Эта система и в мирное время может практически со 100% точностью определить, в каком месте земного шара осуществлен подрыв ядерного устройства.

Двум неделями ранее представитель МИД России Мария Захарова предупредила: если США оснастят свои баллистические ракеты Trident термоядерными боеголовками, Москва расценит это как угрозу и на запуск боезарядов даст ядерный ответ.

«Любая атака с применением американской баллистической ракеты подводных лодок, вне зависимости от характеристик ее оснащения, будет воспринята как нападение с применением ядерного оружия», — указала дипломат.

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