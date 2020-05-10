В Турции заключенные сшили 5 млн масок для медработников

Агентство рабочих, которое изменило план производства по указанию министра юстиции Абдулхамита Гюля, поддерживает борьбу с коронавирусом нового типа (Covid-19), производя больничный текстиль для медицинских работников, указывает TRT Haber.

В этих мастерских производится 80 видов различной продукции, таких как маски, комбинезоны, хирургические халаты, гигиенические очки, дезинфицирующие средства и одеколон, уточняет издание.

В статье отмечается, что организация по трудоустройству с самого первого дня начала помогать в борьбе с коронавирусом, производя медицинские принадлежности. В прошлом месяце было изготовлено 4 млн 742 тыс. масок, 523 тыс. комбинезонов, 675 тыс. марлевых дисков и 451 тыс. гигиенических очков.

За последний месяц Организация по трудоустройству также увеличила производство гигиенических и чистящих средств. Было изготовлено 60 т одеколона, 390 т жидкого мыла для рук, 249 т жидкого моющего средства для посуды, 258 т очистителя для поверхности, 39 т очистителя стекол, 348 т отбеливателя, 86 т обезжиривателя и 5 т освежителя воздуха.