25 нових випадків за добу: ситуація з коронавірусом на Волині станом на ранок 10 травня

Станом на 10 ранку 10 травня на Волині зареєстровано 470 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.
25 із них виявили за останню добу: Ковельський район (13), Маневицький район (7), м.Нововолинськ (2), м.Луцьк (2) та Луцький район (1), – повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.
Десять випадків хвороби завершилось летально.
Одужало 119 осіб.
Коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 118 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Луцький район – 31 випадок, в т.ч. 1 летальний;
• Ковельський район – 80 випадків, в тому числі 1 летальний;
• м. Нововолинськ – 58 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Іваничівський район – 12 випадків;
• Ківерцівський район – 53 випадки, в т.ч. 1 летальний;
• Старовижівський район – 46 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Горохівський район – 18 випадків;
• Маневицький район – 16 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Волидимир-Волинський район – 13 випадків;
• Камінь-Каширський район – 7 випадків;
• Рожищенський район – 6 випадків;
• Любешівський район – 4 випадки;
• Локачинський район – 4 випадки;
• Шацький район – 2 випадки;
• Ратнівський район – 1 випадок;
• Турійський район – 1 випадок.
Жодного випадку захворювання не зареєстровано в Любомльському районі.
Вікова структура захворілих :
• 0-17 років 40 осіб, (8,5%);
• 18-29 років 47 осіб, (10%);
• 30-49 років 164 особи, (35%);
• 50-65 років 144 особи, (30,5 %);
• 65 і старше років 75 осіб, (16%).
За попередню добу надійшло 25 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру всього обстежено 3241 особу, в тому числі за останню добу – 140 осіб.