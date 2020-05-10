85 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Татарстане

За последние сутки в Татарстане обнаружили 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Таким образом, общее число заразившихся COVID-19 в республике достигло 1 671. Выздоровели 447 человек (+107 за сутки), умерли пятеро.

Как сообщили в оперштабе, из 85 новых случаев 4 — завозные, 81 — контактные. 38 пациентов госпитализированы, 47 получают лечение на дому — у них легкая или бессимптомная форма.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 34, Набережные Челны — 25, Нижнекамский район — 11. По два выявили в Высокогорском и Елабужском районах. По одному зараженному обнаружили в Аксубаевском, Алексеевском, Алькеевском, Альметьевском, Арском, Буинском, Дрожжановском, Зеленодольском, Менделеевском, Сармановском и Тукаевском районах.

Больше всего за сутки выявлено заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 25 человек. Среди новых случаев COVID-19 один ребенок, 10 пациентов в возрасте от 18 до 30 лет, 19 — от 50 до 60 лет, 18 — от 60 до 70 лет. 7 заболевших обнаружены в возрастной категории от 70 до 80 лет и пять — от 80 до 90 лет.

В России за последние сутки выявлено 11 012 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 42,4% не имеют симптомов. Всего в стране выявлены 209 688 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 34 306 человек. Умерли за весь период 1 915 пациентов.