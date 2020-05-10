Илон Маск: коронавирус – тренировка перед более опасной пандемией

Во время записи подкаста Джо Рогана Илон Маск отметил, что в будущем может возникнуть более опасная пандемия, поэтому коронавирус– это в своем роде тренировка для человечества, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Новая пандемия может иметь значительно больший уровень смертности, она, возможно, убьет 20-летних. Неизвестно, как переживут страны новую пандемию, если пандемия коронавируса привела к тому, что каждый пятый американец во время карантина потерял работу. Илон Маск назвал закрытие предприятий незаконным. Стоит отметить, что ранее предприниматель уже высказывался негативно насчет карантина. Возможно, это из-за закрытия двух фабрик Tesla в стране. Маск считает, что восстановление экономики в США начнется совсем скоро. Власти уже говорят о послаблении карантина. Трамп, стоит отметить, тоже считает, что карантин нужно отменить как можно скорее, поскольку страна не в состоянии долго его поддерживать.Новая пандемия с большей смертностью может возникнуть так же внезапно, как и коронавирус. Covid-19 официально имеет уровень смертности 3,4%, но на самом деле он ниже, считают эксперты. Шансы умереть в ДТП в разы выше.