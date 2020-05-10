Решение по поводу будущего ОГЭ будет принято в ближайшие дни

Появились новости для девятиклассников. Планируется, что они будут сдавать только два обязательных ОГЭ — русский с математикой, причем смогут это сделать в своей же школе. Но, как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, обсуждается вариант и отмены ОГЭ — получения аттестата за девятый класс только на основе школьных оценок.Будут ли ученики сдавать ОГЭ в 2020 годуОб этом Сергей Кравцов заявил в эфире программы «Диалог» (проект телеканала «Россия 24» и Правительства России), где выступил вместе с главой Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлией Шойгу.— В отношении девятых классов принято решение, пока, что итоговая аттестация состоится по двум предметам — русскому языку и математике, — рассказал Кравцов. — Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации для девятых классов. И аттестация пройдет по текущим оценкам.

Это предложение оценила Шойгу.— Наверное, любой ребенок радуется в тот момент, когда оказывается, что экзамен, которого ты ждал, тревожился и боялся, отменяется или немного переносится, — рассуждает Шойгу. — Хотя есть, конечно, у отличников небольшое чувство разочарования, потому что к этому экзамену все достаточно долго шли.Ранее уже сообщалось, что кампания по сдаче экзамена может начаться 1 июня, а завершиться 31 июля. Регионы, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, должны были самостоятельно определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по математике и русскому языку, а ОГЭ по предметам по выбору в этом году проводить не будут.