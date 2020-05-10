«Не должен быть квасным и кислым»: Путин рассказал, в чем суть патриотизма

Глава государства призвал не зацикливаться на прошлом и смотреть в будущее

Президент России Владимир Путин, рассуждая о национальной идее страны, призвал не хвататься бесконечно за героическое прошлое, а смотреть в будущее. Сама национальная идея, по его словам, заключается в патриотизме. Но не всякие его проявления хороши.

«Патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым. Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед. А это совсем не значит, что нужно хвататься только за наше героическое прошлое», — сказал глава государства в программе «Москва. Кремль. Путин».

Президент подчеркнул, что нужно смотреть «в наше не менее героическое и успешное будущее».

«В этом залог успеха», — резюмировал Путин.

Накануне в России отмечался, пожалуй, самый патриотический праздник — 9 Мая. Пышные торжества по случаю 75-летия Победы пришлось отложить из-за коронавируса. Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве и обратился с россиянам с поздравительной речью.

“Наши ветераны сражались за жизнь против смерти. И мы всегда будем равняться на их сплоченность и стойкость. Нас объединяют общая память и общие надежды, наши общие устремления, ответственность за настоящее и будущее», — сказал президент.

Глава государства пообещал, что в год 75-летия Победы Россия обязательно отметит этот праздник достойно. Будет проведен и военный парад на Красной площади, и шествие бессмертного пока.