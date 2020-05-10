В Новосибирске власти готовятся продлить карантин

Режим самоизоляции для граждан, введенный в Новосибирской области из-за коронавируса, после 11 мая снят не будет; в регионах еще не достигнут пик заболеваемости. Таким образом жители региона должны быть готовы к продлению ограничительных мер.Карантин в Новосибирске продлят: последние новости на 10 маяВ Новосибирской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом, в связи с этим говорить об отмене режима самоизоляции в регионе не приходится. Об этом на пресс-конференции заявил полпред президента в СФО Сергей Меняйло.»Снимать режим самоизоляции сейчас никто, конечно, не будет. По-прежнему будет действовать запрет на массовые мероприятия. Продолжится масочный и перчаточный режим. Послабления на нынешнем этапе будут связаны только с производственными предприятиями», — пояснил полномочный представитель.

Меняйло также добавил, что если ранее все профилактические меры (маски, перчатки, социальное дистанцирование и так далее) носили сугубо рекомендательный характер, то с настоящего момента они могут стать обязательными. Он также анонсировал введение новых ограничений, которые будут касаться перемещения людей по территориям населённых пунктов.Ситуация с коронавирусом в НовосибирскеЧисло летальных исходов от коронавируса увеличилось в Новосибирске на утро 10 мая. По сообщению оперативного штаба, умер еще один пациент. Ему было 58 лет.Общее число летальных исходов от коронавируса в Новосибирской области увеличилось до 15 человек.