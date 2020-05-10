Бабкину предупредили о возможном повторном заражении

Врач предупредил Надежду Бабкину об опасности. Только оправившаяся от болезни певица может вновь подхватить вирус. Поклонники и родственники исполнительницы надеются на то, что столь драматического развития ситуации удастся избежать.Бабкина сегодня, 10 мая: новости о состоянии здоровьяВ начале апреля популярную артистку госпитализировали с двусторонней пневмонией. В больнице Надежде Бабкиной стало хуже, и врачи ввели ее в искусственную кому. Через некоторое время медикам удалось стабилизировать ее состояние.В интервью программе «Пусть говорят» Надежда Бабкина рассказала, что почувствовала себя плохо 27 апреля и выпила таблетку «от гриппа». Однако лекарство не помогло ей. В больнице знаменитость узнала, что у нее поражено до 80% легочной ткани.

Известие о болезни певицы стало шоком для поклонников. Некоторые боятся, что Надежда Бабкина больше никогда не сможет выйти на сцену. Военный врач Владимир Хорошев подтвердил их опасения. По его словам, знаменитость находится в группе риска и может вновь заразиться пневмонией.В то же время он отметил, что певице очень повезло. Надежда Бабкина обладает сильной иммунной системой. Кроме того, она подхватила «небольшое количество вируса». «Ее альвеолы не были поражены и сурфактантная система, отвечающая за перенос кислорода из альвеол в кровеносную систему, оказалась защищена», — поведал специалист в свежем интервью.Напомним, в первых числах прошлого месяца Надежда Бабкина попала в клинику в Коммунарке с подозрением на коронавирус. После ряда тестов болезнь у певицы не подтвердилась, но она находилась в тяжелом состоянии. Как сообщали журналисты, артистка была в коме. Тем не менее в конце месяца ее выписали из медучреждения, после чего звезда продолжила восстанавливаться дома.