Ученые выяснили, как пахнет смерть

На Британском фестивале науки группа ученых предположила, что смерть имеет запах. После кончины человека он усиливается и вызывает чувство тревоги у тех, кто его чувствует, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Удивительно, но смерть на самом деле обладает своим запахом, который приятен для большинства людей. В чем-то аромат подобен запаху свежескошенной травы. Он начинает витать в воздухе практически сразу после отхода человека в другой мир. Запах смерти возникает вследствие высвобождения такого вещества, как гексанал. Оно выделяется до размножения бактерий, отвечающих за разложение тела. Стоит отметить, что запах актуален не только для людей, но и для животных в случае их смерти.Ученые не могут сказать, почему аромат «свежескошенной травы» становится причиной повышения тревожности. Согласно результатам исследования Арно Уисмэна, многие люди, когда улавливают этот запах, готовы в тот же момент бежать.Открытие станет полезным для криминалистов, которые регулярно при помощи собак ищут недавно погибших людей.