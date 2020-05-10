На окраине Вселенной физические законы работают совершенно по-другому

Специалисты из Университета Нового Южного Уэльса сделали весьма спорное заявление. Они предположили, что на окраине Вселенной физические постулаты работают совершенно по-другому, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Если теория ученых окажется верной, понимание Вселенной полностью изменится. Постоянная тонкой структуры отвечает за силу, влияющую на заряженные субатомные частицы, к примеру, протоны и электроны. Во время исследования квазаров эксперты обратили внимание на то, что значение постоянной тонкой структуры в самых отдаленных частях космического пространства совершенно иное. Наверное, всем была бы интересна реакция научного мира на факт, что скорость света не везде одинакова. Физик Джон Уэбб отметил, что Вселенная может иметь направленность. Сегодня официально еще принята теория, что расширение космического пространства происходит равномерно. Последние исследования говорят об обратном: более быстрое расширение происходит в определенном направлении.Многие теории нуждаются в проверке и доказательстве. Считать их верными пока что нельзя.