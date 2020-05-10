«Дух Америки победит». Белый дом приписал разгром нацизма только США и Великобритании

В instagram-аккаунте Белого дома появился видеоролик, в котором победителями нацизма названы только США и Великобритания. В публикации никак не упоминается Советский Союз и его роль в разгроме нацистов, передает РИА «Новости».

День Победы в Барнауле. 9 мая, 2016 год.

Юрий Сушков

«Дух Америки всегда победит. В конце концов так и происходит», — говорит закадровый голос.

В ответ на запрос ТАСС пояснить публикацию в Белом доме не стали предоставлять каких-либо заявлений.

Также недавно Белый дом представил презентацию, посвященную 75-летию разгрома фашистской Германии во Второй мировой войне. В ней также ничего не говорилось о вкладе Советского Союза в победу над фашизмом.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала публикацию Пентагона «чудовищной по своей лживости и лицемерию», подчеркнув, что США пытаются исказить историю в угоду своим политическим целям.

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