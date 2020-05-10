Москвичам рассказали о новом продлении карантина

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в блоге о новых мерах борьбы с распространением коронавируса, а также о продлении режима самоизоляции и некоторых послаблениях в нем. В целом стало ясно, что карантин в российской столице продлен.

Продлили карантин в Москве или нет

Как заявил градоначальник, «временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 года». При этом с 12 мая разрешается работа предприятий строительства и промышленности.

С 12 числа в общественном транспорте и на объектах торговли будет обязательно использование масок и перчаток.

Рабочие пропуска автоматически продлят до 31 числа. После этой даты будет также продлен срок действия билетов на общественный транспорт.

Что касается школьников, то мэр рассказал о том, что годовые оценки им будут выставлены не позже 15 мая, затем 1–8 и 10 классы будут учиться до 31 мая «в режиме свободного посещения» без домашних заданий, а 9 и 11 классы продолжат дистанционное обучение до 31 числа. О дате экзаменов будет объявлено дополнительно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также продлил режим самоизоляции в Подмосковье до 31 мая, подписано соответствующее постановление.