Принято решение о продлении карантина в Санкт-Петербурге

Действующие в Санкт-Петербурге из-за распространения коронавируса ограничительные меры продлены до конца мая. В городе также вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах.

Продлили карантин в Санкт-Петербурге или нет, новости сегодня

Постановление о продлении режима самоизоляции подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. В документе сказано, что все ранее введенные запреты и ограничения будут действовать до 31 мая. Информацией об этом поделился с журналистами, сославшись на пресс-службу городской администрации.

Решение петербургских властей, как отметили в пресс-службе, было принято из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. В городе продолжается рост числа заболевших. Он может быть связан с низким уровнем самоизоляции жителей.

Новые ограничения вводятся в Санкт-Петербурге

Со вторника, 12 мая, петербуржцы обязаны носить лицевые маски и перчатки. Их ношение станет обязательным в общественных местах, включая точки розничной торговли, общественный транспорт, улицы и такси. Аналогичные меры ранее были приняты и в Москве.

За минувшие сутки в Петербурге было подтверждено 425 новых случаев заболевания COVID-19. Северная столица занимает третью строчку после Москвы и Подмосковью по числу выявленных случаев.