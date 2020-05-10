В Алтайском крае выявили новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

За минувшие сутки количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае увеличилось на 16 человек. В общей сложности в регионе был инфицирован уже 621 человек. Об этом сообщает краевой оперштаб в своем Telegram-канале.

В Барнауле было зарегистрировано девять новых случаев, по два инфицированных обнаружили в Змеиногорском районе и Бийске, а по одному – в ЗАТО Сибирском и Тюменцевском районе. Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю сейчас устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

По состоянию на 8 мая в крае на коронавирусную инфекцию обследовано 38 600 человек. Находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 5087 человек. Снято с меднаблюдения 9412 человек. Всего выписано 165 пациентов, в том числе за прошедшие сутки — 32. Отметим, что последние несколько дней число пациентов, которых выписывают из больниц, превышает число вновь зараженных.