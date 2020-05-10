Надежда Бабкина рассказала о своем восстановлении

Надежда Бабкина недавно попала в реанимацию из-за серьезного усиливающейся пневмонии. Все же артистке удалось побороть болезнь, и она рассказала о восстановлении здоровья после тяжелых дней в больнице.

Как состояние Бабкиной сегодня, 10 мая 2020

Певица находится в своем подмосковном доме, откуда ездит на физиотерапию для восстановления работы легких. Бабкиной врачи предписали лечиться таблетками и уколами, выполнять дыхательную гимнастику. Звезда рассказала, что от упражнений у нее часто кружится голова, но артистка делает их ежедневно. Знаменитость продолжает активно общаться с коллегами, правда, делает это только по телефону.

Бабкина много гуляет по территории дома. Знаменитость сопровождает сиделка, которая помогает ей восстанавливаться. Также звезду поддерживает гражданский супруг Евгений Гор.

В доме установлена специальная лампа, обеззараживающая воздух. Бабкина не скучает, активно контактирует с коллегами и готовится к новым выступлениям. Она полноценно питается, после больницы подсела на квашеную капусту.

Напомним, что звезда была госпитализирована с двусторонней пневмонией. Более месяца она пробыла в больнице. Заболевание было очень опасным для Бабкиной из-за преклонного возраста. Поклонники молились за ее здоровье. К счастью, звезда смогла справиться с пневмонией.