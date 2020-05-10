Стало известно, как лечат Анастасию Заворотнюк

Появились новые сведения о состоянии актрисы сериала «Моя прекрасная няня». Анастасия Заворотнюк, которая болеет глиобластомой, выписана из больницы домой на время карантина. По словам близких, девушка чувствует себя лучше.

Состояние Заворотнюк на сегодняшний день, 10.05.2020

«Только что говорил с Петром Чернышовым. Он сказал, Настя дома, рядом с ним. И она хорошо себя чувствует. Медики согласились отпустить ее домой на самоизоляцию. Врачи решили, что она может обходиться без круглосуточного наблюдения», — поведал источник.

Однако о полном выздоровлении говорить рано, так как остается риск рецидива. Лечащий доктор отметил, что у Анастасии не смертельная форма заболевания. Актриса сможет вернуться к нормальной жизни и работать.

После лечения Заворотнюк слаба: у нее появилась отечность вокруг глаз и выпали волосы. Знаменитость сильно поправилась из-за гормональных препаратов. Самое главное, что Анастасия сохранила рассудок и «осталась адекватным человеком».

«Ясно мыслит, общается. Единственное, быстро устает. Одно время она перемещалась в кресле, но сейчас встает, ходит сама. Она общается с родными, дочкой. Улыбается, настроение прекрасное. Мобильным телефоном и интернетом пока пользоваться не хочет, телевизор тоже не смотрит, чтобы не волноваться», — сообщается о состоянии Анастасии.