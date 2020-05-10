10 мая отмечается несколько церковных праздников

10 мая отмечается 2 православных церковных праздника. Перечень событий информирует о церковных праздниках, постах, днях почитания памяти святых. Список поможет узнать дату значимого религиозного события для православных христиан.

Какой церковный праздник сегодня, 10.05.2020

День памяти преподобного Стефана Печерского, епископа Владимиро-Волынского приходится на сегодня, 10 мая.

Преподобный Стефан, игумен Печерский, епископ Владимиро-Волынский, с молодых лет трудился в Киево-Печерской обители под руководством преподобного Феодосия и был его любимым учеником.

Он много потрудился по обращению в христианство жителей Волыни. Скончался святитель Стефан 27 апреля 1094 года в шестой час ночи.

Сегодня, 10 мая, какой праздник

Народный праздник «Семен Ранопашец» отмечается 10 мая (по старому стилю — 27 апреля). В православном церковном календаре этот день посвящается апостолу от 70-ти Симеону Иерусалимскому, сроднику Господнему по плоти, епископу.

Другие названия праздника: «Семен», «Семен-день», «Степан», «Праздник Ярилы». Ранопашцем день прозвали потому, что в большинстве регионов Руси в это время уже начинались пахотные работы.