Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Depositphotos

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/643/12033643/Depositphotos_197526118_l-2015-pic905-895x505-57087.jpg" alt="Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом" /></p> </p> <p>

Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.

По словам агентства, журналисты которого направили соответствующий запрос в пресс-службу американской администрации, Белый Дом не стал предоставлять каких-либо заявлений.

Ранее администрация президента США написала в Instagram под видеозаписью возложения Дональдом Трампом цветов к мемориалу погибшим солдатам, что 8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Информации о вкладе в победу СССР не приводилось.

Российское посольство в США 1 мая обратилось к Вашингтону с призывом не реализовать программы, искажающие исторические факты и фактически переписывающие истории победы в Великой Отечественной войне.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Белый дом назвал победителями нацизма США и Британию, вызвав возмущение

Источник