Письма Джонсона с призывом остаться дома выставили на продажу

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, 27 апреля 2020 года
Pippa Fowles/10 Downing Street/Reuters
Письма британского премьера Бориса Джонсона с призывом остаться дома из-за коронавируса, разосланные каждой семье в конце марта, выставили на продажу в интернете, пишет издание The Sun.
По данным издания, на сайте eBay можно купить больше сотни писем премьера. Цена варьируется от £5 (457 рублей) до £1000 (около 91 тысячи рублей).
В письмах Борис Джонсон просил британцев оставаться дома и соблюдать дистанцию.
В стране коронавирусом заразились 215 тысяч, скончались 31 тысяча человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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