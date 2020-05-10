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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, 27 апреля 2020 года

Pippa Fowles/10 Downing Street/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/827/13064827/2020-04-27T105936Z_149196954_RC2YCG9EH41Q_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-BRITAIN-pic905-895x505-40713.jpg" alt="Письма Джонсона с призывом остаться дома выставили на продажу" /></p> <p>

Письма британского премьера Бориса Джонсона с призывом остаться дома из-за коронавируса, разосланные каждой семье в конце марта, выставили на продажу в интернете, пишет издание The Sun.

По данным издания, на сайте eBay можно купить больше сотни писем премьера. Цена варьируется от £5 (457 рублей) до £1000 (около 91 тысячи рублей).

В письмах Борис Джонсон просил британцев оставаться дома и соблюдать дистанцию.

В стране коронавирусом заразились 215 тысяч, скончались 31 тысяча человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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