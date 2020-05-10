Россия и Турция обсуждают состав и сроки новой поставки С-400

Россия выполнила в 2019 году первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Контракт предполагает также опцион на еще один полковой комплект, сообщает РИА Новости.

«Вопрос о дополнительной партии С-400 для Турции на повестке, он никуда не ушел. Мы согласовываем состав системы, сроки поставки и другие условия. Сегодня идет переговорный процесс, и мы надеемся, что в обозримом будущем мы придем к общему знаменателю», — сказал Шугаев журналу «Национальная оборона», майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.

При этом он подчеркнул, что первый контракт был исключительно поставочный, без локализации производства.

«А вот опцион предполагает определенное участие турецкой стороны в производственном процессе. Я бы назвал это так», — отметил глава ФСВТС.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-15, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.