В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса до 31 мая

В Санкт-Петербурге введенные из-за коронавируса запреты и ограничения сохранятся до 31 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«Это связано с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Санкт-Петербурга. Продолжается рост числа заболевших», — пояснили в Смольном.

С 1 марта коронавирус в Петербурге диагностирован у 6990 человек, из них выздоровело 1662 человека, внебольничной пневмонией заболели 10 196 человек, выздоровели 5593. Сейчас на карантине находятся 3988 пациентов.

В последние дни количество заболевших резко возросло. «Одна из причин этого — низкий уровень самоизоляции, который в последние дни упал до 2,1 и в целом наблюдается его снижение», — пояснили в администрации северной столицы.

С 12 мая жителей Санкт-Петербурга обязали носить маски и перчатки в общественных местах, в том числе в магазинах, транспорте, включая такси, а также на улице.

Ранее стало известно, что режим самоизоляции в Москве также продлен до 31 мая. При этом с 12 мая к работе вернутся предприятия промышленности и строительства.