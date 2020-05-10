«Голая и молодая»: в сети появилось архивное фото Ксении Собчак

На карантине многие занимаются тем, что перебирают свои архивы. И звездные фотографы — не исключение. Известный мастер Александр Гусов поделился фото 11-летней давности, на котором запечатлена Ксения Собчак. Надо ли говорить, что снимок тут же облетел весь Интернет. «Голая и молодая», «Красивая и соблазнительная», — такими эпитетами тут же наделили работу Гусова. Сам фотограф, к слову, считает, что в этом фото нет чего-то неординарного. Он вообще не привык наделять своих героев теми качествами, которых у нрих нет. «Довольно часто эти качества присутствуют, но в силу „внешних“ обстоятельств, спрятаны глубоко. Не каждому дают себя разглядеть!» — добавил Гусов.