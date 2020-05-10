Россияне задались вопросом, продлят ли карантин до 31 мая

После объявления президентом о том, что дни с 6 по 8 мая 2020 года также будет нерабочими, было по-своему удивительно наблюдать за тем, как трактовали то выступление многие люди. В том числе те, кто профессионально работает с информацией.

Продлили карантин до 31 мая или нет

Многие поняли то выступление президента Путина так, будто с 12 мая 2020 года карантин будет сниматься. Хотя по факту речь шла немного о другом. Сам Путин действительно больше не будет вводить “нерабочие дни с сохранением зарплаты” на уровне всей страны. Это право передали губернаторам, которые могут продлять такой режим так долго, как это потребуется.

Яркий пример — мэр Москвы Собянин. Он уже продлил карантин в столице до 31 мая 2020 года. Но при этом с 12 мая “разморозил” работу промышленных предприятий и строек.

Так что в целом для москвичей карантин сохраняется, но для сотен тысяч жителей столицы он при этом снят в том смысле, что они будут посещать работу. Хотя это и потребует соблюдения массы формальностей, связанных с карантинным режимом. От получения пропуска на передвижение по городу до обязательного ношения масок и одноразовых перчаток в метрополитене.

В каких регионах продлят карантин

Та же самая история в других российских регионах. О продлении карантина будут объявлять местные власти. Многие сделают это практически в самый последний момент — 10-11 мая.

Одномоментно ограничения точно не снимут нигде. Максимум, что может произойти в тех или иных регионах, где ситуация сравнительно благополучная — запустить первый этап отмены карантина.

Таким образом, чтобы понимать ситуацию с продлением или снятием карантина там, где вы проживаете, теперь нужно следить за региональными СМИ. Или изучать новости на официальных порталах губернатора и местного правительства, читать телеграм-канал главы региона, быть подписанным на его аккаунт в Инстаграм и т.п. В зависимости от того, в каких социальных сетях он присутствует и где вам удобно отслеживать свежие новости о продлении карантинных мер в регионе.

Карантин в России: продлят ли до 1 июня

От президента Путина о продлении “нерабочих дней” после 11 мая 2020 года мы уже ничего не услышим. Формально говорится о том, что в разных регионах разная эпидемиологическая обстановка. Где-то можно приступить к постепенной отмене карантина уже в середине мая, а где-то меры только ужесточаются. Например, всё больше регионов вводит обязательный масочный режим в людных местах.

На этой неделе Роспотребнадзор представил план, по которому губернаторы будут отменять карантин на своей территории. Подробнее о трёх этапах отмены карантина мы рассказывали 6 мая. Никаких дат в этом плане, конечно, не прописано. Всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки в той или иной области, республике или крае.

Наблюдатели считают, что существует и вторая причина того, почему Владимир Путин больше не будет объявлять “нерабочие дни с сохранением зарплаты”. Возможно, она даже более важная.

Люди откровенно устали от того, что происходит в последние полтора месяца. “Сохранение заработной платы” на практике невозможно или почти невозможно. А многим россиянам нужно выплачивать кредиты, на что-то кормить себя и семью и т.д. “Нерабочим дням” никто давно не рад, они скорее раздражают.

Главе государства, который при этом не объявляет никаких внятных мер поддержки людей (даже те, что объявлены, по факту не работают), принимать эти раздражения на себя не хочется. Особенно держа в уме голосование по изменениям в Конституции, которые должны “обнулить” его президентские сроки. Правильнее спустить принятие непопулярных решений на уровень ниже.