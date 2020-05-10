Перевалили полсотни житель Горно-Алтайска ОРВИ пневмонией пополнил список зараженных COVID-19

Вечером 7 мая коронавирус подтвердился у 45-летнего жителя Горно-Алтайска с симптомами ОРВИ. Об этом сообщает оперштаб региона. Врачи также диагностировали у него пневмонию, мужчина был доставлен в республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД. В настоящее время выявляется и обследуется полный круг контактных лиц.

Между тем 8 мая выздоровел и был выписан из больницы один житель Горно-Алтайска, у которого вирус был выявлен 19 апреля. С учетом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтвержден 51 случай заболевания, в том числе 19 – в Турочакском районе, 14 – в Горно-Алтайске, семь – в Онгудайском районе, шесть – Усть-Коксинском районе, три – в Шебалинском районе, два – в Майминском районе. Пять человек выздоровели и были выписаны.

Напомним, что 7 мая также были выявлены девять заболевших в Турочакском районе: восемь вахтовиков со строящегося объекта и одна жительница села Иогач, также работающая на этом объекте.