Россия и Турция увеличили маршрут патрулирования на трассе М-4 в Идлибе

Российские и турецкие военные выполнили в четверг патрулирование в сирийской зоне деэскалации Идлиб по маршруту увеличенной протяженности и впервые достигли города Эриха.

Об этом сообщили журналистам в Центре по примирению враждующих сторон.

«Впервые совместный патруль дошел до города Эриха провинции Идлиб. Протяженность маршрута была увеличена и составила около 15 километров», — отметили в военном ведомстве.

Патрулирование проводилось на участке трассы М4, связывающей города Алеппо и Латакию. К участию в нем со стороны РФ были привлечены два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр», контроль с воздуха осуществлялся беспилотниками ВКС России.

Ранее российская сторона неоднократно заявляла об угрозе безопасности этих патрулей со стороны боевиков. В частности, из-за этого, по сообщению Минобороны РФ, протяженность первого патрулирования была сокращена. В ответ на это представители Турции заявляли, что примут дополнительные меры по повышению безопасности, что позволит увеличить длину маршрута движения военных двух стран.

Первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4 в зоне деэскалации Идлиб состоялось 15 марта. Оно проводится в соответствии с договоренностями между президентами РФ и Турции, достигнутыми 5 марта в Москве.