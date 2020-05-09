Як у Луцьку в умовах карантину відзначили День перемоги. ФОТОРЕПОРТАЖ

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на меморіалі в Луцьку — без урочистостей і масових заходів. Лучани поодинці і невеликим групами приходили до «Вічного вогню».

Про це йдеться у фоторепортажі «Суспільного Волині».

Ветеран збройних сил України Віктор Бурлаков каже: невелика кількість людей — через карантинні обмеження. З його слів, ветерани не бояться вірусу, але не мають можливості доїхати до меморіалу. Віктор Бурлаков розповідає: у Другій світовій війні воювали його батько, тесть і теща. Сьогодні аби віддати їм шану, до меморіалу йшов пішки 45 хвилин.

Серед тих, хто сьогодні на Меморіалі вічної слави – ветеран Другої світової війни, 95-річний Ігор Мисенко. Каже: підвіз незнайомець. Тим, хто прийшов до меморіального комплексу, він розповів про свій воєнний шлях.

Своїм обов’язком сьогодні бути на меморіальному комплексі «Вічна слава» вважає Наталія Некрахова. Її батько Василь у Другій світовій війні воював морським десантником. До «Вічного вогню» жінка принесла його фотографії і вірші, які писала до тата. Наталія Некрахова каже: «Карантин – це коли в душах зажим. А в мене немає, тому я сьогодні тут».

Донька бійця, який воював у Другій світовій війні, Наталія Вітовська , аби дістатися до меморіалу, пройшла пішки 6 км. Жінка каже: не могла сьогодні не прийти. Біля «Вічного вогню» співала фронтові пісні.

Аби покласти квіти до Стелли пам’яті і пам’ятника невідомому солдату, лучани приходять сім’ями. Серед них – луцький співак Сергій Скулинець.

Серед представників міської влади на меморіалі — заступниця міського голови Ірина Чебелюк.

Екс-регіонал Олександр Башкаленко також прийшов на Меморіал вічної слави з квітами.

Представники духовенства відслужили панахиду за загиблими в роки Другої світової війни.

Кількість людей, які прийшли віддати шану загиблим не підраховували, розповів заступник начальника Луцького відділу поліції Юрій Сидорук. З його слів, сьогодні на меморіалі чергувало 10 поліцейських. Вони стежили за дотриманням правил карантину і Закону «Про декомунізацію». Розповідає: порушень правопорядку не було, більшість громадян дотримувались маскового режиму.