В Москве состоялся салют в 10 тыс. выстрелов в честь Дня Победы

В Москве состоялся праздничный артиллерийский салют в честь Дня Победы. Его произвел дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа. Об этом сообщается на сайте минобороны РФ.

В небо российской столицы в течение 10 минут выпустили свыше 10 тысяч фейерверочных выстрелов. Из 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны было произведено 30 залпов.

Кульминацией салюта стал фейерверк в виде расцветок российского флага, который в течение 40 секунд озарял небо Москвы. Всего было запущено 55 видов фейерверков.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что в Москве отменили все салюты в честь Великой Победы, кроме одной точки, которую скрывали до последнего момента, чтобы на место не приехали жители столицы, находящиеся на самоизоляции.