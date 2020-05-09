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Kacper Pempel/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/251/13076251/2020-05-06T000000Z_256903873_RC26JG9K0N7R_RTRMADP_3_UKRAINE-POLITICS-SAAKASHVILI-pic905-895x505-36347.jpg" alt="В грузинском парламенте прокомментировали назначение Саакашвили на Украине" /></p> <p>

Спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе заявил, что назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины «бросает тень» на сотрудничество двух стран, сообщает «Интерфакс».

«Это решение было очень непонятным и это кадровое решение, бесспорно, бросает тень на политическое сотрудничество между нашими странами», — сказал спикер в эфире одного из грузинских телеканалов.

Он подчеркнул, что Саакашвили «ежедневно вмешивается» во внутренние дела Грузии и занимается дестабилизацией политической ситуации в стране.

Талаквадзе также добавил, что в ближайшее время граждане Украины увидят, «кого назначили в реальности в лице Саакашвили».

7 мая 2020 года украинский лидер Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

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