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Carlos Barria/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/983/10563983/2017-03-04T131825Z_844815067_RC192579B5A0_RTRMADP_3_USA-TRUMP-OBAMA-pic905-895x505-36072.jpg" alt="CNN: Обама назвал «хаотичным бедствием» действия Трампа против COVID-19" /></p> <p>

Бывший президент США Барак Обама назвал действия нынешнего главы государства Дональда Трампа для борьбы с пандемией коронавируса нового типа «абсолютным хаотичным бедствием». Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

По данным телеканала, свое мнение Обама выразил в закрытом телефонном разговоре с некоторыми бывшими сотрудниками его администрации.

В ходе беседы экс-президент США раскритиковал подход Трампа к борьбе с пандемией и отметил, что сложившаяся ситуация служит напоминанием о необходимости сильного правительства в кризисных условиях.

Кроме того, разговор должен был способствовать активному участию сотрудников бывшей администрации Обамы в предвыборной кампании Джо Байдена, главного кандидата от Демократической партии США на выборах президента в 2020 году, сообщает CNN.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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