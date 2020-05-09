Прибалтика благодарит СССР за освобождение русофобскими выпадами против России и Дня Победы 9 мая

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил повысить для иностранного бизнеса налоги на доходы, кредитные ставки, комиссии для исходящих международных транзакций.

Некорректные и оскорбительные высказывания прибалтийских политиков о роли СССР во Второй мировой войне, о сути Дня Победы и требования компенсации за «оккупацию» актуализируют инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова, предложившего принять меры экономического воздействия на бизнес Литвы, Латвии и Эстонии. Если уважительного отношения к стране, освободившей Прибалтику от нацистов и давшей экономическое развитие нет, то нельзя позволять восточноевропейским бизнесменам наживаться в РФ и вывозить капитал за границу.

«Культивирование антисоветской ненависти»

9 мая – важная памятная дата для россиян и многих жителей постсоветских государств, воевавших с фашистскими захватчиками. День Победы служит напоминанием об ужасах войны, недопустимости распространения человеконенавистнической идеологии, мужестве несдавшихся и цене победы, уплаченной за свободу от нацизма. Солдат-освободителей СССР вспоминают с почтением и благодарностью. Однако в странах Прибалтики политики смотрят на 9 мая в РФ с изрядной долей ненависти и День Победы не отмечают. Памятным днем считается 8 мая, а солдат СССР считают не победителям, а оккупантами. В Литве, Латвии и Эстонии отказываются признавать освобождение региона советскими войсками. При этом в обществе присутствует цензура, запрещающая иной взгляд на историческое прошлое. Политики активно муссируют термин «советская оккупация» и за ее отрицание граждане могут понести уголовную ответственность. В Литве гражданам грозит до двух лет заключения, в Латвии —пять лет.

На протяжении нескольких десятилетий Прибалтика заняла радикальную позицию, перевернув факты с ног на голову и пропагандируя на международном уровне антисоветскую и антироссийскую позицию, требуя признать СССР оккупантами и вымогая у Москвы «компенсацию за ущерб». В отдельных случаях режим Адольфа Гитлера признается даже дружественным. В Прибалтике чествуют нацистов и возводят некоторых персоналий в статус нацгероев, сносят памятники советским солдатам, отказываются признать преступления фашистов во Второй мировой войне, проводят марши в честь солдат СС. Каждый год в преддверии 9 мая прибалтийские политики позволяют себе оскорбительные заявления в адрес РФ, критикуя Москву за организацию празднично-траурных мероприятий.

2020 год не стал исключением. Несколькими днями ранее президенты Литвы, Латвии и Эстонии сделали совместное заявление, в котором призвали РФ не фальсифицировать историю и не разрушать фундамент современного миропорядка. Советский Союз использовал мощную военную силу, страшные репрессии, массовые ссылки и полный идеологический контроль для порабощения Прибалтики, заявили главы республик. По словам политиков, Россия использует историю борьбы с Гитлером в гибридной войне, а для Эстонии, Литвы и Латвии Вторая мировая война закончилась в 1991 году. Прибалтийские лидеры призвали признать исторические факты.

Российское общество привычно к оскорблениям со стороны прибалтийских политиков. Однако в этом году главы республики перешли красную черту, совершив акт исторического ревизионизма с позиций националистов, поставив СССР и Россию в один ряд с Гитлером. И сделано это было на самом высшем уровне. Это гнусное оскорбление, требующее пересмотра отношений РФ с Эстонией, Литвой и Латвией.

Неудобные для прибалтов факты

Сложившиеся обстоятельства служат основанием для того, чтобы лишний раз напомнить, что сделал СССР для восточноевропейских государств.

В Прибалтике на момент начала войны фашисткой Германии против СССР действовало более сотни крупных и мелких антисоветских организаций, противящихся присоединению Литвы, Латвии и Эстонии к Советскому Союзу. Самыми крупными и дееспособными среди них были эстонский Кайтселийт, литовский Шаулю саюнга, латвийский Перконкрустс. Все эти организации получали финансовую помощь из Германии и Финляндии. С началом войны подпольные объединения активизировались и впоследствии составили мощный блок прибалтийских коллаборационистов антикоммунистического и националистского толка, оказывавших помощь Гитлеру в порабощении государств и СССР. Сами же прибалты, считая, что им построят государственность, убивали собственных сограждан, жгли села и участвовали в Холокосте. Силами прибалтийских нацистов страны региона были превращены в мощную сырьевую базу для войск Гитлера. Владение регионом позволило немецкому флоту установить контроль над большей частью Балтийского моря, а сама Прибалтика стала крупным хабом снабжения Германии. Отсюда в Рейх поступали большие объемы продовольствия и нефтепродуктов. Прибалтика в период войны находилась под управлением созданного Германией Рейхскомиссариата «Остланд» — псевдогосударственного образования, целью которого являлось уничтожение народов и получение максимально возможного количества ресурсов.

Свое мнение об «Остланде» высказывала доктор исторических наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Юлия Кантор.

«Остланд» планировалось заселить немцами-колонистами, в частности из Баварии, а балтийские народы стали бы у них рабами. Об этих планах можно прочитать в меморандуме от 2 апреля 1941 года уполномоченного по централизованному решению проблем восточноевропейского пространства — ближайшего сподвижника Гитлера, одного из основоположников расовой теории Альфреда Розенберга, ставшего позже рейхсминистром «восточных территорий», — рассказывал Кантор в беседе с издание РГ.

Советская армия избавила от рабства прибалтов. Сам факт включения республик в состав Советского Союза в 1940 году предопределил сохранение литовской, эстонской и латвийской государственности.

Огромный вклад в развитие Литвы, Латвии и Эстонии СССР сделал в послевоенный период, так как восстановление прибалтийских республик стало стратегической линией Москвы. Прибалтике было обеспечено опережающее развитие. В соответствии с законом о бюджете СССР еще в первое послевоенное десятилетие Россия оставляла у себя 50 % полученных ею доходов, Украина и Белоруссия – по 55 %, а все остальные республики – по 100 % и сверх того получали субсидии из Центра. Эта политика проводилась в то время, когда республики-доноры, понесшие наибольший урон во время Второй мировой войны, восстанавливали свою экономику. В советской плановой системе централизованного распределения ресурсов Прибалтийские республики традиционно имели существенные льготы. На развитие промышленности выделялись крупные ресурсы, благодаря чему уже в 1965 году объемы производимой на территории трех республик продукции возросли более чем в 15 раз в сравнении с показателями на момент присоединения к СССР.

Благодаря финансовым вложениям Советского Союза, только в одной Латвии было построено 500 заводов и фабрик, некоторые из которых действуют до сих пор. А сама Прибалтике прославилась такими легендарными предприятиями как ВЭФ (VEF, Valsts Elektrotehniskā Fabrika), Рижской автобусной фабрикой (РАФ), а также заводами, производящими «Рижский бальзам», «Рижский хлеб», косметику «Дзинтарс», «Рижские шпроты». Советский Союз построил в Прибалтике дороги, порты. Примечательно, что ту же Клайпеду Литва получила в 1945 году после победы СССР в Войне. Сегодня этот порт считается одним из важнейших. Москва помогла также построить вагоностроительный завод «Двигатель» (Tehas Dvigatel) в Эстонии, который был крупнейшим машиностроительным предприятием страны и входил в систему оборонно-промышленного комплекса СССР.

Инициатива Милонова о поддержке бизнеса

Иными словами, СССР дал Прибалтике промышленность, технологии, инфраструктуру, дороги, медицину, технику, заложил базис для логистики. Советский Союз превратил Литву, Латвию и Эстонию в мощный экономический транзитный хаб. Многое из того, чем сегодня распоряжаются в Литве, Латвии и Эстонии, развивая свою экономику и торгуя с той же Российской Федерацией. А потому слова об оккупации – некорректны, абсурдны и лишены здравого смысла.

В этом контексте актуальной становится инициатива депутата Госдумы РФ Виталия Милонова, который предложил поддержать российский бизнес за счет принятия мер экономического воздействия на иностранные компании, в том числе прибалтийские. Парламентарий предложил повысить для иностранного бизнеса налоги на доходы, кредитные ставки, комиссии для исходящих международных транзакций. Также Милонов счел нужным ужесточить получение рабочих виз в РФ для граждан Евросоюза. Согласно предложенному плану, меры экономического воздействия должны затронуть полностью иностранные компании, юрлица с высокой долей иностранного капитала и юрлица имеющих иностранных владельцев. По мнению политика, это остановит отток капитала из России.

Сама инициатива в контексте заявлений прибалтийских политиков, звучит более чем здраво. Если уважительного отношения к стране, освободившей Прибалтику от нацистов и давшей экономическое развитие нет, то нельзя позволять восточноевропейским бизнесменам наживаться в РФ и при этом цинично использовать в торговой деятельности то, что дал так ненавистным им Советский Союз.