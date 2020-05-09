С самоизоляции выйдут все алтайский министр оценил перспективы спортивных объектов после пандемии

По данным министра спорта Алтайского края Алексея Перфильева, на текущий момент всего 10 организаций, которые каким-либо образом относится к спортивной отрасли, испытывают финансовые трудности. С его слов, власти не видят каких-то проблем по выходу из кризиса и постепенному возобновлению деятельности государственных объектов и учреждений. Однако коммерческим представителям отрасли на адресную поддержку рассчитывать не приходится, и справляться с финансовыми трудностями им предстоит так же, как и всему бизнесу – по большей части самостоятельно.

Глава краевого Минспорта Алексей Перфильев в ходе онлайн-конференции поведал, что в регионе проводится еженедельный мониторинг отрасли спорта. По данным ведомства, в крае 231 организация, которая задействована в данной сфере. Все они уже практически два месяца простаивают из-за эпидемических ограничений. Однако, по словам министра, всего 10 из них испытывают финансовые трудности. «На данный момент мы видим только в 10 организациях задолженности по заработной плате или кредиторскую задолженность по коммунальным платежам. Эти цифры абсолютно решаемы. С другой стороны, мы видим нарастающие меры экономической поддержки. Их можно посмотреть на сайте правительства Алтайского края, они созвучны с мерами, которые принимаются по всей стране», — сказал Перфильев.

Он отметил, что спортивные организации обращаются за помощью, и двум из них уже удалось оказать поддержку. Она выразилась, в том числе, «в протекции отсрочки по арендным платежам и по коммуналке». При этом, судя по словам Алексея Перфильева, ведомство достаточно прозрачно видит перспективы отрасли по выходу из простоя и эпидемических ограничений, причем как в госсекторе, так и в коммерческом. Насчет государственных объектов у властей нет никакой обеспокоенности, тогда как частным организациям, к примеру, фитнес- и спортклубам, по большей части придется «выплывать» самостоятельно. При этом еще неизвестно, кто пострадал сильнее. «Что касается работы уже в новых реалиях государственных спортивных школ, то мы не видим каких-то особых рисков. Что касается коммерческой составляющей, то здесь мы готовы индивидуально с нашими коллегами смотреть на каждую ситуацию. В новых реалиях пройдет какая-то перезагрузка. Но по ее итогу появятся и новые клубы, а те, которые были, наверное, должны изменить свою форму работы. Очевидно, что с режима самоизоляции и тренировок-онлайн не все выйдут. Надо будет перестраиваться. Это же, в том числе и рынок, а рынок всегда меняется. Невозможно все время находиться в статичном положении», — оценил ситуацию Перфильев.

Он напомнил, что частные спортивные организации, как и другие представители предпринимательства, могут обратиться за господдержкой, вроде отсрочек, льгот и кредитов, посоветовав изучить этот вопрос на сайте краевого правительства.

Министр отметил, что план по восстановлению деятельности отрасли спорта уже готов, он был подготовлен совместно с Минспорта РФ, однако «точкой отсчета» будет снижение заболеваемости коронавирусом. Перфильев рассказал, что на первом этапе будет возобновлена возможность прогулок, следом будут возобновлены занятия в спортшколах, потом – соревнования и, наконец, массовые мероприятия.

Между тем министр сообщил о перспективах спортивных команд края. Он отметил, что регион будет двигаться по пути, намеченному еще в прошлом году, — работа клубов за счет совместного управления государства и бизнеса. С его слов, по итогам 2019 года в крае положительным примером такого сотрудничества стала хоккейная команда мастеров. По оценке ведомства, она показала «достойный результат», попав в призеры, и привлекла большое количество болельщиков на трибуны. При этом, несмотря на участие бизнеса в делах команд, их государственное финансирование будет сохранено. По данным Перфильева, на все команды в Алтайском крае выделяется 150 млн рублей.

Кроме того, глава ведомства заявил, что, несмотря на коронавирус и экономические трудности, реализация профильных нацпроектов в Алтайском крае не остановится. В частности, продолжится работа по проектам строительства спортивных объектов, в том числе ФОКов в городах региона. Федеральное финансирование в рамках данных госпрограмм урезано не было.