Дети миллиардера родом Барнаула подозревают его смерти конкурентов угледобыче

Сыновья уроженца Барнаула, бизнесмена и миллиардера Дмитрия Босова, который недавно скончался в своем особняке в подмосковном поселке, не считают, что их отец мог пойти на самоубийство. Как пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на свои источники, родственники подозревают конкурентов в причастности к скоропостижной смерти отца.

По данным издания, правоохранители и прокуратура придерживаются официальной версии, согласно которой Дмитрий Босов покончил с собой. Как утверждается, на данный момент у них нет оснований для возбуждения уголовного дела по уголовной статье о доведении до самоубийства, так как в обстоятельствах его смерти на данный момент не прослеживаются следы конфликта. В связи с этим у следователей якобы нет полномочий для проведения полноценного расследования. В пользу официальной версии также говорят показания охранников и информация с места происшествия. В ночь кончины Босова на 6 мая из восьми телохранителей за его безопасность отвечали двое, утверждает источник. Они сообщили следователям, что датчики движения не срабатывали, а сигнализация в комнате с оружием в фитнес-зале была снята самим хозяином. Ранее сообщалось, что рядом с телом погибшего был обнаружен наградной пистолет «Glock 19 gen 4».

Несмотря на это, родственники Дмитрия Босова намерены добиваться возбуждения уголовного дела, рассказали «МК» источники из ближайшего окружения семьи олигарха. Его сыновья от бывшей супруги — 30-летний Артем и 24-летний Антон Босовы находят много странностей в якобы добровольном уходе отца из жизни. Как утверждается, пока они не намерены обнародовать свои догадки и ждут аудиенции со следователем. По данным издания, братья подозревают конкурентов – владельцев сразу нескольких фирм, имеющих интересы в угольном бизнесе – сфере деятельности Босова. Источник отметил, что когда стало известно о его смерти, сыновья вспомнили о неких «наездах» и «вбросах» в СМИ.

Родственники бизнесмена также заявляют, что глава семейства не собирался умирать и строил планы. В последний раз все семейство собиралось в ноябре прошлого года на дне рождения одного из его сыновей. Тогда никто из гостей и родных не заметил ничего странного в его поведении.

Между тем по первоначальным результатам вскрытия и анализа информации с телефонов Дмитрия Босова не было обнаружено ничего, что противоречило бы версии о суициде, указывает «МК». Накануне происшествия бизнесмен звонил всем своим детям. Вероятно, таким образом он попрощался с ними. В ближайшее время следователи намерены опросить их.

Тем временем «МК» также указывает на «тайную связь» между гибелью Босова и задержанием 7 мая влиятельного красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова по подозрению в двойном убийстве 26-летней давности. Погибший якобы должен был давать показания по данному делу против своего коллеги и партнера по группе «Аллтек», которая была создана Босовым в 1990-е годы.

Напомним, что о смерти Дмитрия Босова накануне сообщил РБК. Он являлся владельцем компаний «Сибантрацит» и «Востокуголь». Один из собеседников издания, близких к Босову, заметил, что в последнее время «он был «на взводе», что проявлялось в отношениях в семье и ведении бизнеса. Некоторые наблюдатели считают, что причиной его гибели также могли стать политические обстоятельства.