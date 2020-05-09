Власти Барнаула пошли уступки партизанам Просторной улицы ограничили движение большегрузов

Движение большегрузного транспорта по улице Юрина было ограничено в границах улиц Геодезической и Просторной после того, как недовольные автотрафиком вандалы разломали асфальтовое покрытие на перекрестке. На сайте мэрии недовольство местных жителей указывается в последнюю очередь в ряду причин, по которым было принято это решение. Однако очевидно, что постоянные «диверсии» местных жителей сыграли ключевую роль в этом вопросе.

Последний инцидент в серии произошел 6 мая: тогда водители обнаружили разрушенный участок дороги на пересечении улиц Юрина и Просторной. Они не сомневались, что асфальтовое покрытие уничтожили именно местные жители – ранее те уже укладывали на этом месте бетонные блоки, самовольно устанавливали металлическую рамку для ограничения движения большегрузов и общественного транспорта, раскапывали дорогу, а на этот раз возвели импровизированную баррикаду, разбив асфальт и забросав яму мусором. На легковом автомобиле протиснуться рядом с «укреплением» все же было возможно, а вот крупногабаритный транспорт проехать там уже не мог. Полиция выезжала на место ночью, но, очевидно, не нашла виновников.

Яму после вмешательства горадминистрации засыпали, мусор убрали и восстановили движение. Однако никаких гарантий в том, что у местных жителей не случится рецидив, не было. Учитывая, что жителей частного сектора на Просторной беспокоит, в первую очередь, именно движение крупногабаритного транспорта, в администрации решили ограничить проезд большегрузов на упомянутом участке с 7 мая. Там будут установлены соответствующие дорожные знаки. В качестве основания чиновники указывают, что решение было принято в целях обеспечения безопасности движения пешеходов, а также из-за низкой несущей способности дорожного покрытия на участке улицы Юрина и высокой интенсивностью транспортного потока. Жалобы жителей в мэрии упоминают в последнюю очередь.

Стоит заметить, что даже такие меры, судя по всему, могут не успокоить местных жителей, которых, судя по комментариям в соцсетях, докучает по ночам и движение легковых авто с мотоциклистами. Не исключено, что они снова вернуться к «партизанской войне».

Отметим, что аналогичным образом тремя годами ранее действовали жители улицы Жасминной, которые сначала стали загораживать проезд глыбами снега, а затем и также разрушили заасфальтированный участок. Появлялись даже сообщения о специально разбросанных на дороге саморезах. Горожан не устраивало, что из-за отсутствия сквозного проезда между двумя участками улицы Солнечная поляна автомобилисты вынужденно проезжали по их улице. В итоге в горадминистрации все же начали работу по соединению двух участков Солнечной поляны.