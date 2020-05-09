Жизнь велогонщиков команды Deceuninck-Quick Step во время изоляции. Фоторепортаж

Велосипедный сезон поставлен на паузу с середины марта и не возобновится до августа. Но у велогонщиков команды Deceuninck-Quick Step много дел: они тренируются, проводят время с семьёй, занимаются делами, не связанными с их профессией. Тем, кто живёт в Бельгии, повезло намного больше, чем их товарищам по команде, находящимся в Италии или Франции, потому что в Бельгии не запрещалось выезжать на тренировки.

Фотограф Ваут Беел (Wout Beel) недавно получил разрешение заснять на фотокамеру моменты жизни гонщиков команды Deceuninck-Quick Step. Ваут Беел воспользовался этим шансом, чтобы показать велогонщиков с совершенно другой стороны и с новой перспективы.

Фотографии, представленные в этом фото-эссе, Ваут Беел отбирал лично. На них показана жизнь Тима Деклерка (Tim Declercq), Дриса Девенинса (Dries Devenyns), Стейна Стеелса (Stijn Steels), Берта Ван Лерберга (Bert Van Lerberghe).

Тим Деклерк с силой продавливает педали на роллерах во время виртуальной велогонки Digital Swiss 5, а друг и товарищ по команде Ив Лампарт поддерживает его по видео-чату. Сплочённость «Семьи волков» сильна даже во время изоляции.

Ремко Эвенепул на Мюре-Капельмюре. На этот раз Мюр пуст, вокруг полная тишина. Редкий кадр — обычно каждый сантиметр этого участка на Мюре забит зрителями.

Питер Серри сразу после своей первой виртуальной гонки (Digital Swiss 5). Его взгляд говорит обо всём. «Не надо недооценивать роллеры! Это была одна из самых трудных гонок!», — сказал Питер Серри после. Он поставил целью попасть в половину лучших, финишировал сразу после Ремко Эвенепула, заняв 8-е место.

Для многих велогонщиков нынешняя ситуация означает, что они могут проводить дома гораздо больше времени, чем привыкли. На этом фото Стейн Стеелс работает на роллерах и одновременно приглядывает за своим малышом Виктором. Или же наоборот?

Даже профессиональные велогонщики не проводят весь день на велосипеде. Берт Ван Лерберг доказывает, что он мастер на все руки. На этом фото он сваривает металлическую раму, чтобы сделать прочный стол.

Школы закрыты, велосезон остановлен. Ильо Кейссе использует это, чтобы как можно больше времени проводить с женой и детьми. Одна из его задач на день – помогать детям с домашними заданиями.

Ив Лампарт чаще всего делит дни на две части. Утром выезжает на тренировки, в обед помогает родителям на ферме, когда это необходимо. Им не надо просить его помочь, потому что ему это в радость. После пары часов на полях он делает короткий перерыв, перекусывает фруктами, сидя на колесе трактора, и наслаждается видом: «Надо поддерживать силы, пока работа не сделана».

После хорошей тренировки на маунтинбайке по лесам вокруг Кваремонта, где Дрис Девенинс живёт, есть время расслабиться. Нет ничего лучше, чем подкрепиться и послушать музыку!

Тим Деклерк после виртуальной велогонки Digital Swiss 5. Уставший, но довольный.

Ремко Эвенепул с широкой улыбкой на лице на легендарном Мюре-Капельмюре.

В такое время, как сейчас, очень важно держать дистанцию. Питер Серри охлаждается после напряжённой работы на роллерах.

Человек за объективом – Ваут Беел.

Photo © Deceuninck — Quick-Step — ©catharsis-productions.com — Photo credit: ©catharsis-productions.com