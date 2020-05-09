Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с коронавирусом

Денис ПроценкоФото: Facebook

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что число пациентов с коронавирусом сокращается в течение девяти дней подряд. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на его странице в Facebook в субботу, 9 мая.

Так, в медучреждении находятся 332 пациента: из них 62 процента — в тяжелом состоянии, у 98 процентов диагностирована внебольничная пневмония, у 70 процентов госпитализированных выявлен коронавирус.

В настоящее время 55 пациентов находятся в реанимации, большая часть подключена к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки из больниц выписано рекордное число выздоровевших жителей с коронавирусом. Pа последние 24 часа домой отправились 2520 пациентов. В столице заражено почти 105 тысяч человек.

Кроме того, в России снизился до минимального значения коэффициент распространения коронавируса. По данным на 9 мая, он составляет 1,06, что является минимумом с начала эпидемии.

За последние сутки в России зафиксировали 10,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. За все время эпидемии в стране зарегистрировали почти 200 тысяч случаев заражения. Свыше 31 тысячи пациентов выздоровели, 1,8 тысячи скончались.