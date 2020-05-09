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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, 28 апреля 2020 года

Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/805/13068805/RIAN_6230517.HR-pic905-895x505-65516.jpg" alt="Мишустин заявил о готовности всех документов по выплатам ветеранам" /></p> </p> <p>

Премьер России Михаил Мишустин заявил, что правительство подготовило все необходимые нормативные акты для своевременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны, пишет РИА «Новости».

«Мы подготовили все необходимые акты, чтобы ветераны смогли получить эти средства вовремя, а также приняли решение о дополнительных мерах их поддержки», — сказал Мишустин.

Отмечается, что размер выплат составит от 50 тысяч до 75 тысяч рублей. На эти цели власти выделили 71,4 миллиарда рублей.

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