Мишустин провел совещание по видеосвязи из больницы

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, 28 апреля 2020 года
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание по социально-экономическим вопросам из больницы. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
Совещание проходило по видеосвязи.
Мишустин находится на лечении в одном из государственных медучреждений.
30 апреля он сообщил, что у него был подтвержден коронавирус.
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