Мишустин провел совещание по видеосвязи из больницы

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, 28 апреля 2020 года

Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание по социально-экономическим вопросам из больницы. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Совещание проходило по видеосвязи.

Мишустин находится на лечении в одном из государственных медучреждений.

30 апреля он сообщил, что у него был подтвержден коронавирус.

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