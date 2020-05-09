В Татарстане у шести туристов, включая ребёнка, из Антальи выявили коронавирус

Пятого мая международный аэропорт Уфа принял рейс Анталья — Ростов — Уфа — Москва с российскими туристами. 14 жителей Татарстана привезли в республику и разместили на обсервацию в санаторий «Ливадия», заявила Галимова. «Пришли результаты анализов прибывших из Антальи. У шести человек анализ показал положительный COVID-19 (в их числе один ребенок — ред.). У всех протекает в бессимптомной форме, чувствуют себя хорошо. Все будут находиться под медицинским наблюдением, как и предусмотрено условиями обсервации», — цитирует её ТАСС.