Казань оказалась на последнем месте по индексу самоизоляции в День Победы

Казань оказалась на последнем месте среди городов-миллионников по индексу самоизоляции в День Победы. Об этом свидетельствуют данные «Яндекса».

Так, у столицы Татарстана всего 2,6 балла, что говорит о том, что на улице очень много людей. Чуть лучше дела обстоят в Самаре (2,8 балла) и Челябинске (2,9). По 3 балла в индексе самоизоляции фиксируются в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми, 3,1 балла — в Воронеже и Уфе, 3,2 — в Волгограде, 3,3 балла — в Нижнем Новгороде, Омске, 3,5 балла — в Ростове-на-Дону.

Среди лидеров по данному показателю к вечеру 9 мая оказались Москва (3,6 балла), Новосибирск (3,7) и Красноярск (3,9).

Напомним, компания «Яндекс» в конце марта начала оценивать, как жители российских городов соблюдают режим самоизоляции. Аналитики рассчитывают индекс с помощью обезличенных данных об использовании приложений. В организации указали, что с введением ограничительных мер уровень самоизоляции растет, но по-прежнему остается довольно низким.